Na košickom Sídlisku KVP vznikol mládežnícky parlament

Košice 15. októbra (TASR) – Prvý mládežnícky parlament v rámci košických mestských častí (MČ) vznikol na Sídlisku KVP. Pre TASR to povedal jeho predseda Matúš Nemec s tým, že svojím fungovaním sa chcú podieľať na vytváraní lepších podmienok pre mladých ľudí v tejto MČ. Štatút mládežníckeho parlamentu v uplynulých dňoch schválilo aj miestne zastupiteľstvo.



„Naším hlavným cieľom je, aby sa názory a potreby mládeže dostali ku kompetentným orgánom a zároveň, aby sme spoločne mohli hľadať riešenia na témy, ktoré nás zaujímajú,“ povedal s tým, že spolupodieľať sa chcú aj na organizácii rôznych podujatí, revitalizácii športovísk, oddychových zón či detských ihrísk. „Budeme sa vyjadrovať k otázkam týkajúcim sa mládeže,“ dodal.



Podľa Nemca ide o apolitické združenie mladých ľudí vo veku od 12 do 30 rokov. Maximálny počet členov tzv. poslaneckého zboru je 13, aktuálne ho tvoria šiesti. Uviedol, že svoje rady sa budú snažiť posilniť. Záujemcovia o Mládežnícky parlament MČ Košice - Sídlisko KVP sa môžu hlásiť napríklad prostredníctvom sociálnej siete.



Vedenie MČ iniciatívu mladých víta. Ako pripomenul starosta Ladislav Lörinc, mládežnícke parlamenty bežne fungujú nielen v zahraničí, ale aj v mnohých obciach na Slovensku. Podľa neho im názory mladých ľudí môžu ponúknuť iný pohľad na niektoré témy a tým prispievať ku konečným rozhodnutiam. „Ide o poradný orgán miestneho zastupiteľstva a starostu MČ. Cieľom je zapojiť mládež do činností v prospech rozvoja svojho okolia, budovanie nejakej občianskej angažovanosti u mladých ľudí a takisto osobnej zodpovednosti za prostredie a sídlisko, v ktorom žijú,“ povedal s tým, že okrem svojich zasadnutí bude mať mládežnícky parlament pravidelné stretnutie aj s miestnymi poslancami či starostom.