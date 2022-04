Na košickom Sídlisku KVP vznikol ovocný sad

Na snímke novovysadený ovocný sad na košickom Sídlisku KVP. Medzi Stierovou a Dénešovou ulicou v rámci participatívneho rozpočtu vysadili dokopy 43 rôznych druhov ovocných stromov. Údržbu sadu bude mať na starosti sociálny podnik mestskej časti. Urodené ovocie má slúžiť obyvateľom sídliska. Košice, 2. apríla 2022. Foto: TASR - Diana Semanová

Košice 2. apríla (TASR) – Na košickom Sídlisku KVP vznikol prvý ovocný sad. V uplynulých dňoch samospráva spolu s dobrovoľníkmi vysadila na lúke medzi Stierovou a Dénešovou ulicou dokopy 43 ovocných stromov. Ide o jeden z víťazných projektov participatívneho rozpočtu, o jeho realizácii rozhodli obyvatelia vo verejnom hlasovaní. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mestskej časti (MČ) Ivana Padová.Vysadili tam napríklad rôzne odrody jabĺk, sliviek, marhúľ či višní. Lokalitu, ako aj výber drevín odporučili ovocinári a ďalší odborníci. Údržbu ovocného sadu bude mať na starosti sociálny podnik MČ.Podľa predkladateľa projektu Martina Žeca pôjde o jeden z najrozmanitejších sadov v okolí Košíc.povedal s tým, že sad by mal plniť viacero funkcií. Okrem estetickej aj vegetačnú, dendrologickú či mikroklimatickú. Po neskoršom osadení mobiliára by tento priestor mohol byť využívaný aj na relax, po osadení informačných tabúľ i na vzdelávanie.Urodené ovocie bude podľa Padovej slúžiť obyvateľom Sídliska KVP.skonštatovala. Žec predpokladá, že občanom sa umožní samozber, prípadne istá kontrolovaná forma spracovania úrody. Desiatky stromov rôzneho zloženia by podľa neho mohli o päť až desať rokov priniesť zaujímavé výnosy.doplnil s tým, že ďalšou z možností je aj istý variant farmárskych trhov.dodal Žec.Vznik ovocného sadu stál 5000 eur, hradený bol z projektu participatívneho rozpočtu, na ktorý MČ vyčlenila celkovo 20.000 eur. Podporených bolo sedem projektov.