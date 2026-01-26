< sekcia Regióny
Na košickom sídlisku našli mŕtve malé dieťa
Košický policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
Autor TASR
Košice 26. januára (TASR) - Polícia vyšetruje úmrtie malého dieťaťa na košickom sídlisku Luník IX. „Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k usmrteniu maloletej osoby. Na zistenie presnej príčiny smrti bolo nariadené vykonanie pitvy,“ potvrdila pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová. Na prípad upozornil denník Korzár s tým, že obyvatelia v byte na Podjavorinskej ulici našli trojmesačné dieťa bez známok života.
Policajti boli vyslaní na miesto v nedeľu (25. 1.) v ranných hodinách na preverenie oznámenia. Košický policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Vzhľadom na citlivosť prípadu bližšie informácie nie je podľa hovorkyne možné poskytnúť.
Výjazd záchrannej služby TASR potvrdila zástupkyňa hovorkyne Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Martina Fröhlich Činovská. „Na miesto sme vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci a lekár, žiaľ, skonštatoval exitus,“ povedala.
