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Na košickom Sídlisku Ťahanovce sa začali práce pre cyklochodník
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa výstavby v predpokladanej hodnote 252.364 eur s DPH.
Autor TASR
Košice 9. júna (TASR) - Mestské lesy Košice začali v pondelok (8. 6.) s výrubom stromov a drevín v ťahanovskom lesoparku. Dôvodom je plánovaná výstavba spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov Mončí potok v mestskej časti Sídlisko Ťahanovce. Informoval o tom košický magistrát.
Začiatok cestičky bude pri Čínskej ulici neďaleko športového areálu Olympia a trasa prepojí sídlisko cez tamojší lesopark so záhradkárskou lokalitou Mončí potok a v širšom pohľade aj s lokalitou Zeleného dvora a mestskou časťou (MČ) Dargovských hrdinov. „Prípravné práce spojené s výrubom drevín a krovín sa uskutočňujú v zmysle rozhodnutia Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Košiciach na celom takmer 800-metrovom úseku plánovanej cesty a potrvajú do piatku 12. júna,“ oznámilo mesto.
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa výstavby v predpokladanej hodnote 252.364 eur s DPH. Samotné stavebné práce by mali po podpise zmluvy s víťaznou spoločnosťou odštartovať začiatkom letných prázdnin. Prví cyklisti, chodci, kolobežkári, in-line korčuliari alebo vozičkári podľa magistrátu budú môcť novú asfaltovú trasu v ťahanovskom lesoparku využiť ešte v tomto roku.
V procese je budovanie ďalšej infraštruktúry. „Za dva týždne spúšťame aj výstavbu budúcej 'zelenej cyklistickej diaľnice', teda cyklochodníka od Cvičnej skaly na Alpinku za 4,19 milióna eur, čo bude naša najvýznamnejšia investícia do skvalitnenia cyklistickej infraštruktúry v tomto roku. Okrem toho ešte v lete chceme začať s rekonštrukciou chodníka pre chodcov a cyklistov na Južnej triede a skončení maratónu aj druhú etapu združeného chodníka od Gajdovky k Detskému areálu na Aničke,“ uviedol košický primátor Jaroslav Polaček. Mesto pripravuje aj výstavbu cyklistickej cestičky Most VSS - Slanecká cesta a Moskovská trieda - Toryská - Štúrova.
Starosta MČ Sídlisko Ťahanovce Miloš Ihnát privítal spoločný zámer mesta, MČ a Mestských lesov v ťahanovskom lesoparku. Poukázal na to, že na tomto sídlisku je mimoriadne komplikované vysporiadať pozemky a zrealizovať akýkoľvek zámer. „Dlhodobo nám chýbalo bezpečné a komfortné prepojenie sídliska so záhradkárskou lokalitou Mončí potok formou cestičky pre peších a cyklistov. Som rád, že sa našlo riešenie a vďaka eurofondom bude táto cestička realitou,“ skonštatoval.
MČ v súčasnosti pracuje aj na projektovaní zvyšnej časti tejto trasy na Zelený Dvor, čím sa skompletizuje prepojenie s MČ Dargovských hrdinov a pripravuje sa aj prepojenie sídliska cyklochodníkom na Rampovú ulicu.
Začiatok cestičky bude pri Čínskej ulici neďaleko športového areálu Olympia a trasa prepojí sídlisko cez tamojší lesopark so záhradkárskou lokalitou Mončí potok a v širšom pohľade aj s lokalitou Zeleného dvora a mestskou časťou (MČ) Dargovských hrdinov. „Prípravné práce spojené s výrubom drevín a krovín sa uskutočňujú v zmysle rozhodnutia Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Košiciach na celom takmer 800-metrovom úseku plánovanej cesty a potrvajú do piatku 12. júna,“ oznámilo mesto.
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa výstavby v predpokladanej hodnote 252.364 eur s DPH. Samotné stavebné práce by mali po podpise zmluvy s víťaznou spoločnosťou odštartovať začiatkom letných prázdnin. Prví cyklisti, chodci, kolobežkári, in-line korčuliari alebo vozičkári podľa magistrátu budú môcť novú asfaltovú trasu v ťahanovskom lesoparku využiť ešte v tomto roku.
V procese je budovanie ďalšej infraštruktúry. „Za dva týždne spúšťame aj výstavbu budúcej 'zelenej cyklistickej diaľnice', teda cyklochodníka od Cvičnej skaly na Alpinku za 4,19 milióna eur, čo bude naša najvýznamnejšia investícia do skvalitnenia cyklistickej infraštruktúry v tomto roku. Okrem toho ešte v lete chceme začať s rekonštrukciou chodníka pre chodcov a cyklistov na Južnej triede a skončení maratónu aj druhú etapu združeného chodníka od Gajdovky k Detskému areálu na Aničke,“ uviedol košický primátor Jaroslav Polaček. Mesto pripravuje aj výstavbu cyklistickej cestičky Most VSS - Slanecká cesta a Moskovská trieda - Toryská - Štúrova.
Starosta MČ Sídlisko Ťahanovce Miloš Ihnát privítal spoločný zámer mesta, MČ a Mestských lesov v ťahanovskom lesoparku. Poukázal na to, že na tomto sídlisku je mimoriadne komplikované vysporiadať pozemky a zrealizovať akýkoľvek zámer. „Dlhodobo nám chýbalo bezpečné a komfortné prepojenie sídliska so záhradkárskou lokalitou Mončí potok formou cestičky pre peších a cyklistov. Som rád, že sa našlo riešenie a vďaka eurofondom bude táto cestička realitou,“ skonštatoval.
MČ v súčasnosti pracuje aj na projektovaní zvyšnej časti tejto trasy na Zelený Dvor, čím sa skompletizuje prepojenie s MČ Dargovských hrdinov a pripravuje sa aj prepojenie sídliska cyklochodníkom na Rampovú ulicu.