Na Kostole obrátenia sv. Pavla a kláštore zreštaurovali fasádu

Žilina 10. augusta (TASR) – Na barokovom Kostole obrátenia svätého Pavla a priľahlom kláštore jezuitov na Mariánskom námestí v Žiline odhalili po vyše roku zreštaurovanú fasádu. Podľa koordinátora reštaurovania Tomáša Fuska sa fasáda kostola, známeho od 19. storočia ako Sirotár, vrátila do pôvodnej tmavosivej farby kombinovanej s bielou.



Podotkol, že po zložení lešenia sa celý jednoliaty komplex ukázal v pôvodnej kráse. "Ďalej pokračujeme v podlubí a vo vnútornom bloku kláštora. Tam sú hotové fasády, ale len po časť, kde sa bude robiť zastrešenie a vytvárať interiér. Do novembra ešte máme veľa roboty, ale to, čo vidia návštevníci Mariánskeho námestia, je hotové," povedal Fusko.



Pôvodnú farebnosť kostola odhalil reštaurátorský výskum Jozefa Doricu. "Pod bielo-okrovou vrstvou sa mu podarilo identifikovať zachovanú pôvodnú barokovú vrstvu z polovice 18. storočia. Z obdobia, keď kostol vznikol na mieste pôvodných meštianskych domov. Takzvaná jezuitská farebnosť bola typická pre toto obdobie," uviedol Vladimír Majtan z Krajského pamiatkového úradu v Žiline.



Zreštauroval sa aj vnútorný blok kláštora, ktorý zastrešujú. "Sklá sa osadia do hliníkovej konštrukcie. Postupne budeme dorábať elektroinštaláciu, podlahové vykurovanie a fasády interiéru. Chceli by sme ho využívať pre širšiu verejnosť, na diskusie a aj pre miestnu komunitu bratov kapucínov s veriacimi," vysvetlil Fusko.



Celkový rozpočet reštaurovania sa podľa neho zvýšil z 1,09 milióna eur na 1,34 milióna eur. "Dotácia z Ministerstva kultúry SR predstavuje 65 percent a zvyšných 35 percent hradíme ako investori. Financie hľadáme ďalej cez sponzorov, darcov a verejné zbierky," uzavrel koordinátor reštaurovania.