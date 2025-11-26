< sekcia Regióny
Na Kostolnom námestí v Kežmarku ukončili archeologický výskum
Najvýznamnejší objekt sa podarilo preskúmať v priestore parkoviska pred farskou budovou.
Autor TASR
Kežmarok 26. novembra (TASR) - Na Kostolnom námestí v Kežmarku na jeseň ukončili archeologický výskum, ktorý súvisí s rekonštrukciou tejto historickej časti mesta. Od apríla ho realizovalo Múzeum v Kežmarku a odborníkom sa podarilo objaviť viaceré zaujímavé fragmenty. Informovala o tom archeologička múzea Marta Kučerová.
„Je nepísaným pravidlom, že najlepšie veci prichádzajú až v druhej polovici, respektíve na konci prác. Tak to bolo aj v tomto prípade. Výsledkom sú stovky fragmentov keramiky, rôzne drobné predmety, medzi nimi aj kolekcia mincí i ľudské kostrové ostatky,“ priblížila Kučerová.
Výskum prebiehal počas zemných prác, kedy sa odstraňovali súčasné povrchy do hĺbky 45 centimetrov. V tejto úrovni sa nachádzali prevažne násypy s mladými novovekými nálezmi. Menšie sondy na okrajoch priniesli svedectvo o existencii minimálne troch úrovní dlažby od 18. po 20. storočie a vrstiev so stredovekými nálezmi pod nimi. „Výskum nadobudol nový rozmer vďaka objavom v blízkosti ohradeného areálu Baziliky sv. Kríža,“ dodala Kučerová.
Predbežne je podľa nej možné konštatovať, že priestor bol v minulosti viac zastavaný ako dnes. Od stredoveku bol intenzívne využívaný prístup do ohradeného areálu kostola od uličky spájajúcej Kostolné s Hlavným námestím. V 14. a v 15. storočí došlo k významným prestavbám kostola, predĺžili ho smerom na východ a tam sa postupne posúvala aj hranica kostolného areálu. V 15. storočí tam existovali aj špitál, kaplnka, škola, fara a objavili aj stopy hospodárskeho zázemia.
„Najzaujímavejším je nález zahĺbenej pece v tvare písmena T. Obvykle sa tieto pece spájajú so spracovaním potravín či výrobou sladu a varením piva. Takýchto nálezov zatiaľ na Slovensku nie je známych veľa,“ podotkla Kučerová. Zaujímavosťou je aj objav jednoduchého osária, či ľudských pozostatkov. Našli sa aj sánky zafarbené na zeleno medenkou, čo dokazuje vkladanie mincí do úst zomrelých v stredoveku. Objavili tiež dve takéto mince panovníka Žigmunda Luxemburského z 15. storočia.
Najvýznamnejší objekt sa podarilo preskúmať v priestore parkoviska pred farskou budovou. „Pod zvyškami relatívne mladého múra farskej záhrady sa ako zázrakom zachovala časť podzemného priestoru s vymurovanými stenami. V zásype sa nachádzali iba nálezy z 2. polovice 13. prípadne 1. tretiny 14. storočia. V Kežmarku by to bola, okrem nálezov na nádvorí hradu a Kostola sv. Michala nad železničnou stanicou, prvá väčšia podzemná pamiatka z obdobia formovania stredovekého mesta, preskúmaná priamo v jeho centre,“ vysvetlila Kučerová. Ďalšou zaujímavosťou je pivničný priestor, pravdepodobne zo 17. - 18. storočia. V zásype nad ním sa našla minca z roku 1706 - polturák Františka II. Rákocziho.
