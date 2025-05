Na Kračanskej ceste v D.Strede pribudol ďalší prípad hepatitídy typu A

Dunajská Streda 25. mája (TASR) - Hygienici zaznamenali medzi členmi komunity žijúcej v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom na Kračanskej ceste v Dunajskej Strede za uplynulý týždeň jeden nový prípad ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A (VHA). Od polovice februára bolo v meste hlásených celkovo 48 prípadov ochorenia. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Dunajskej Strede.



Jedno nové ochorenie bolo hlásené v období od 16. do 23. mája. V nadväznosti na výskyt ochorenia prijali hygienici už skôr v meste viaceré opatrenia. Vykonáva sa epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy, nariadený je lekársky dohľad úzkym kontaktom, odber biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie, lekársky dohľad po obdobie maximálnej inkubačnej lehoty ochorenia a imunizácia.



Odporúča sa zvýšená frekvencia upratovania a dezinfekcia priestorov úradov, verejných budov, pošty, obchodov, dopravných prostriedkov a zabezpečenie dezinfekcie rúk pri vstupoch vo verejných budovách. Hygienici realizujú aj distribúciu zdravotno-výchovných materiálov a osvetu, spolupracujú s mestským úradom, so všeobecnými lekármi pre deti a dorast a všeobecnými lekármi pre dospelých.