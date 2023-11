Na Krahuliach chcú lyžovačku spustiť počas blížiaceho sa víkendu

Kremnica 28. decembra (TASR) - V Kremnických vrchoch chcú tohtoročnú zimnú lyžovačku odštartovať už o niekoľko dní. V lyžiarskom stredisku Ski Krahule plánujú otvorenie sezóny v sobotu 2. decembra. Pre TASR to potvrdila vedúca strediska Viera Korsch.



Aktuálna hrúbka snehovej prikrývky v stredisku je 20 centimetrov. Korsch dodala, že s umelým zasnežovaním začali ešte 22. novembra. Od soboty plánujú spustiť každý deň denné aj večerné lyžovanie.



V neďalekom lyžiarskom stredisku Skalka arena začnú so zasnežovaním koncom tohto týždňa. Aktuálne je podľa manažéra strediska Petra Hyžu v stredisku približne 15 centimetrov snehu. "Len čo sa nám podarí dosnežiť, tak otvoríme," podotkol s tým, že najneskôr by chceli stredisko otvoriť 26. decembra.



"Uvidíme podľa snehových podmienok, keďže my sme síce vyššie položené stredisko a máme už momentálne nejakých 15 centimetrov snehu, ale vzhľadom na terén nám treba trochu viac snehu ako v nižšie položených strediskách," skonštatoval Hyža s tým, že ak sa podarí dosnežiť, tak spustia lyžovanie aj skôr.