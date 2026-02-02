< sekcia Regióny
Na Krahuliach sa základom lyžovania učia aj žiarski predškoláci
Autor TASR
Žiar nad Hronom 2. februára (TASR) - V lyžiarskom stredisku v obci Krahule sa aj tento rok učia základom lyžovania žiarski predškoláci. Lyžiarske kurzy pre deti zo žiarskych materských škôl už piaty rok zabezpečuje mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s materskou a lyžiarskou školou. Žiarska samospráva informovala, že na výcvik sa tento rok prihlásilo 147 detí.
Ako mesto uviedlo na svojej internetovej stránke, tento rok sa lyžiarske kurzy konajú od pondelka do štvrtka, a to v termíne od 19. januára do 12. februára. Riaditeľka Materskej školy na Ul. Dr. Janského Martina Šimková uviedla, že vďaka zapožičaniu lyžiarskych výstrojov materskou školou majú možnosť osvojiť si základy lyžovania aj deti, ktoré doteraz s týmto športom skúsenosti nemali.
Šimková priblížila, že kurzy hradia z účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Prebiehajú dvojfázovo, jedna skupina absolvuje výcvik dopoludnia a druhá v poobedných hodinách.
