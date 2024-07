Na Kramároch pribudol angiograf. Pomôže v liečbe pacientov

Bratislava 8. júla (TASR) - Nový angiograf v Nemocnici akademika Ladislava Dérera na bratislavských Kramároch pomôže v endoskopickej liečbe pacientov rôzneho spektra. Ide najmä o pacientov s ochorením cievneho systému, onkologických pacientov, ale aj pacientov z oblasti urológie či gynekológie a pôrodníctva. Nové pracovisko v pondelok uviedli do prevádzky ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD), riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Alexander Mayer a dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave Juraj Payer.



"UNB má v tejto chvíli dve moderné angiografické pracoviská - v Nemocnici Staré Mesto a teraz toto novootvorené v nemocnici na Kramároch. (...) Som veľmi rád, že Rádiologická klinika v UNB, ktorá patrí k najväčším pracoviskám, sa dynamicky rozvíja. Sú tu postupne zavádzané najmodernejšie spôsoby liečby a rovnako je pracovisko aj vďaka obnove prístrojového vybavenia schopné zavádzať nové medicínske postupy," uviedol Mayer. Nové pracovisko ocenil aj Payer, ktorý vyzdvihol tiež jeho akademický rozmer.



V súčasnosti má nové oddelenie platné zmluvy so súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union ZP, na zazmluvnenie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa ešte čaká. Podľa Mayera by podpisu nemalo brániť nič a očakáva ho v najbližších dňoch. "Len čo budeme mať všetky tri zmluvy s poisťovňami, tak budeme prevádzkovať pracovisko na Kramároch ako dominantné pracovisko," ozrejmil s tým, že v prípade potreby budú výkony realizované v Starom Meste.



Na nákup prístroja aj na prestavbu priestorov vyčlenilo Ministerstvo zdravotníctva SR viac ako 2,3 milióna eur. "Našou prioritou je zvýšiť úroveň zdravotnej starostlivosti pre slovenského pacienta a zároveň zlepšiť materiálno-technické podmienky na pracoviskách pre zdravotníkov, aby ich bolo v systéme dosť," povedala ministerka. Ďalší angiograf by sa mal spustiť do prevádzky v nemocnici v bratislavskom Ružinove, kde je prístroj už zakúpený a aktuálne je realizovaná prestavba priestorov.