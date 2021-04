Na Kramároch v Novom Meste vznikne nový park

Bratislava 19. apríla (TASR) – Na Kramároch v bratislavskom Novom Meste pribudne nový park. Vznikne revitalizáciou voľného a v súčasnosti nevyužívaného priestranstva medzi ulicami Rozvodná a Vlárska s rozlohou približne 700 metrov štvorcových. Mestská časť chce týmto krokom predísť prípadnej neželanej výstavbe na danom mieste. Park by mal byť hotový do troch mesiacov, náklady sa odhadujú na 80.000 eur. TASR o tom informoval hovorca Nového Mesta Marek Tettinger.



Park vznikol na základe iniciatívy miestnych obyvateľov. Hoci primárnym cieľom je vytvorenie parku, mestská časť sleduje aj iný zámer. "Pozemok vnímame ako miesto, kde je potenciálne riziko, že by tam niekedy mohla vzniknúť neželaná výstavba. Som presvedčený, že ak mestská časť do pozemku investuje a vytvorí park, spravíme maximum pre to, aby si nikto v budúcnosti nedovolil ten park ľuďom zobrať," poznamenal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.



Súčasťou prípravy bolo aj dendrologické vyšetrenie stromov. Ich zdravotný stav je podľa odborníkov vyhovujúci, väčšinou bude stačiť ošetriť dutiny a konáre stromov, prípadne orezať suché a poškodené konáre. Celkovo bude na území budúceho parku približne 60 stromov, najväčšie zastúpenie bude mať javor poľný, jaseň štíhly a topoľ osikový. V rámci novej výsadby pribudne sedem javorov červených a dva trvalkové záhony.



Súčasťou revitalizácie parku bude tiež vytvorenie oddychovej zóny. Návštevníci v nej nájdu okrem lavičiek aj detské mini ihrisko so strunovými hojdačkami. Osvetlenie budú zabezpečovať solárne svietidlá.