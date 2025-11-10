< sekcia Regióny
Na Krásnej Hôrke sa začalo s prípravnými prácami na hornom hrade
Podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv bude prípravné práce na hornom hrade za takmer 760.000 eur s DPH realizovať spoločnosť W GLASS.
Autor TASR
Krásnohorské Podhradie 10. novembra (TASR) - Na Krásnej Hôrke sa v pondelok začali prípravné práce na hornom hrade, spočívať budú najmä v odstránení sutín, ktoré sa tu nachádzajú. Práce by mali trvať päť mesiacov. TASR o tom informovala vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Slovenského národného múzea (SNM) Barbora Zajačková.
„Horný hrad a jeho okolie je potrebné vyčistiť od sutiny, ktorá tam zostala po požiari v roku 2012, ako aj po prácach v rokoch 2021 až 2023,“ uviedla generálna riaditeľka SNM Andrea Predajňová s tým, že práve horný hrad bol v roku 2012 najviac zasiahnutý požiarom.
Zhotoviteľ prípravných prác si stavenisko na Krásnej Hôrke prevzal v pondelok. Podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv bude prípravné práce na hornom hrade za takmer 760.000 eur s DPH realizovať spoločnosť W GLASS. Predmetom zmluvy je odstránenie sutín, náletovej zelene či dočasných nevyhovujúcich pomocných konštrukcií.
SNM na Krásnej Hôrke pokračuje aj v riešení doposiaľ neskolaudovaných striech na dolnom a strednom hrade. Riešenie problému so statikou krovov má priniesť Slovenská technická univerzita, ktorej odborníci už absolvovali obhliadku striech a pripravujú sanačný plán.
Hrad Krásna Hôrka zničil 10. marca 2012 požiar, ktorý vznikol na trávnatom poraste na hradnom kopci, odkiaľ sa preniesol na samotný hrad. Na obnovu hradu schválila vláda SR takmer 35 miliónov eur. V tendri na obnovu dolného hradu, časti stredného hradu a výstavbu infraštruktúry v podhradí zvíťazila spoločnosť MBM-Group. Projekt za vyše 20 miliónov eur sa začal v auguste 2022. Práce mali byť podľa pôvodnej zmluvy dokončené do augusta tohto roka, pre viaceré problémy a zdržania sa však predĺžili. V septembri SNM od zmluvy so spoločnosťou MBM-GROUP odstúpilo, dôvodom malo byť neoznámenie subdodávateľov na diele.
