Na kreatívne centrum v Trnave vyhlásili verejné obstarávanie

Trnava 1. februára (TASR) – Na 17 mesiacov sú plánované stavebné úpravy budúceho kreatívneho centra v Trnave na Hlavnej ulici. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) získal na obnovu sumu 7,7 milióna eur z eurofondov a aktuálne otvoril verejné obstarávanie na stavebné práce s odhadovaným nákladom vyše 4,7 milióna eur bez DPH. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



Predkladanie ponúk uchádzačmi je stanovené na 2. marca 2021. Rekonštrukciou prejde exteriér aj interiér národnej kultúrnej pamiatky. "Po dokončení by mal tradičný priestor nezávislej kultúry v Trnave opäť ožiť. TTSK investuje do dlho zanedbávaného pamiatkovo chráneného meštianskeho domu, ktorý je majetkom mesta Trnava. Pribudnú výťahy, upravený bude suterén a v podkroví vzniknú ďalšie využiteľné priestory. Kompletne nová bude elektroinštalácia či vzduchotechnika," uviedol Viskupič. Pribudnú oddychové zóny a na rôzne aktivity centra bude slúžiť aj čiastočne prekryté nádvorie. Ďalej sú navrhnuté kancelárie, ateliéry, obchodné priestory alebo prednášková sála. Dohľad nad obnovou bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Trnava.



TTSK by podľa dohody mal, ako doplnil Viskupič, prevziať vyprázdnený objekt od mesta do konca februára. "Príprava projektu pokračuje a v rámci nej budeme diskutovať s miestnou umeleckou komunitou. Považujeme to za mimoriadne dôležité, pretože ide o najvýznamnejší kultúrny projekt v Trnave za posledné desaťročia. Mesto však nebolo schopné korektne informovať svojich nájomcov o vypovedaní zmlúv. Až my sme im vyšli v ústrety a termín uvoľnenia priestorov posunuli z 1. januára na 28. február tohto roka. Chceme zorganizovať stretnutie a ubezpečiť ich, že v podstate môže ísť len o prerušenie ich činnosti v týchto priestoroch po dobu rekonštrukcie. Budú mať možnosť zapojiť sa do obchodnej verejnej súťaže," doplnil Viskupič.



Nový typ inštitúcie, kreatívne centrum, ponúkne okrem umeleckých ateliérov aj hudobné skúšobne a koncertné priestory. Dôležitou súčasťou projektu je aj zabezpečenie rozvoja podnikateľských zručností v rôznych oblastiach kreatívneho priemyslu. V Trnave pôsobí silná komunita hudobníkov, grafikov, výtvarníkov a mladých talentov, ktorí v novom centre nájdu adekvátne podmienky na svoju činnosť.



Ministerstvo kultúry SR schválilo projektovú žiadosť TTSK 30. októbra 2020. Podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uskutočnil v decembri minulého roka. Finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu by mali byť preinvestované do konca roka 2023.