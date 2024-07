Na križovatke Mlynárce-Lužianky sa začala výstavba kruhovej križovatky

Nitra 31. júla (TASR) - Na križovatke ciest II/513 a III/1677 v Nitre sa začala výstavba kruhovej križovatky. Stavenisko križovatky Mlynárce - Lužianky odovzdal zhotoviteľovi stavby Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Cieľom rekonštrukcie je prestavba stykovej križovatky na okružnú turbo križovatku tak, aby jej tvar vyhovoval súčasnému, ale najmä výhľadovo očakávanému dopravnému zaťaženiu, informoval riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.



Dotknutý úsek je hlavným ťahom na trase Nitra - Hlohovec a prístupovou cestou do obchodnej a priemyselnej zóny. Navrhovaná prestavba bude realizovaná na ploche súčasnej križovatky. Na mieste vybudujú okružnú križovatku so štyrmi ramenami s celkovou šírkou pruhu šesť metrov.



Prvá etapa prestavby zahŕňa prekládku inžinierskych sietí. V tejto etape sa s uzatvorením cestnej komunikácie a obchádzkovými trasami nepočíta. Celkovo by mala výstavba trvať 11 mesiacov vrátane zimnej stavebnej uzávery. "Paralelne s plánovanými stavebnými prácami je nutné počítať s obmedzením dopravy a rešpektovaním dočasného dopravného značenia," potvrdil Privalinec.