Na križovatke pri cintoríne v Hlohovci by mohli pribudnúť semafory

Na snímke semafor. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

V návrhu budúcoročného rozpočtu je na tento projekt vyčlenený jeden milión eur.

Autor TASR
Hlohovec 4. novembra (TASR) - Na križovatke pri cintoríne v Hlohovci by mohli v budúcom roku pribudnúť semafory. Svetelná signalizácia má prispieť k zlepšeniu plynulosti a bezpečnosti premávky. Informoval o tom odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

V návrhu budúcoročného rozpočtu je na tento projekt vyčlenený jeden milión eur. „Stavebné práce budú prebiehať na budúci rok, o harmonograme bude župa informovať po vysúťažení zhotoviteľa,“ priblížili z TTSK.

Od križovatky vedie cesta z Hlohovca do Bojničiek, ktorá prešla v dvoch etapách rekonštrukciou. Na budúci rok bude kraj pokračovať treťou fázou - prieťahom obce. Avizuje aj projektovú prípravu úpravy križovatiek na oboch stranách mosta v Hlohovci.
