Na križovatke pri popradskej nemocnici upravili svetelnú signalizáciu

Poprad 3. júna (TASR) - Na križovatke pri nemocnici v Poprade došlo k úprave svetelnej signalizácie. Dôvodom je tvorba kolón na ceste I/18 po uzatvorení železničného priecestia na Levočskej ulici. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti.



„Pre uzatvorenie železničného priecestia na Levočskej ulici sa predpokladalo, že na ceste I/18 v smere z východného smeru do mesta Poprad sa začnú tvoriť kolóny. Prax tento predpoklad potvrdila, a preto Okresný dopravný inšpektorát (ODI) požiadal správcu signalizácie - Správu mestských komunikácií (SMK) o zmenu signálneho plánu na križovatke nad nemocnicou. To by malo pomôcť pri lepšej priepustnosti vozidiel z tohto smeru a obmedzeniu vzniknutých kongescií,“ uviedlo mesto.



Na predmetnej svetelnej signalizácii tak od pondelka (2. 6.) došlo k zmene signálneho plánu. Uprednostnená je zelená vlna smerom do mesta od Gánoviec v rozhraní trvania od 14 až do 51 sekúnd. „Taktiež bola posilnená zelená vlna na vedľajšej vetve smerom na ulicu J. Curie, ktorá bola natiahnutá na maximálnu lehotu v trvaní 31 sekúnd,“ dodalo mesto s tým, že SMK spolu s ODI budú naďalej dopravnú situáciu na tejto križovatke pravidelne monitorovať. V prípade potreby budú kompetentní operatívne prijímať ďalšie technické riešenia.