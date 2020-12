Na križovatke Prievoz v Bratislave príde k významnej zmene dopravy

Bratislava 17. decembra (TASR) – Na mimoúrovňovej križovatke Prievoz príde od piatka (18. 12.) a počas nasledujúceho víkendu k významnej zmene organizácie dopravy v rámci výstavby bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Informuje o tom na svojom webe hlavný zhotoviteľ stavby D4R7 Construction.



V piatok popoludní otvoria novovybudovanú vetvu z Bajkalskej ulice (od centra) smer diaľnica D1 Trnava, a taktiež novovybudovanú vetvu od Prístavnej ulice smer D1 Trnava. V nedeľu (20. 12.) večer z dôvodu rekonštrukcie uzatvoria výjazdovú vetvu od Bajkalskej ulice (od centra) v smere diaľnica D1 Petržalka (Prístavný most). Uzávera má podľa stavebníka trvať do konca mája 2021.



"Obchádzková trasa pre individuálnu dopravu bude možná cez Prievozskú - Košickú - Most Apollo, alebo Bajkalskú - Prístavnú - Most Apollo," spresnilo na sociálnej sieti hlavné mesto. MHD linky 98, 96 a 196 po obslúžení zastávky Prístavný most budú pokračovať po Prístavnej ulici a cez Most Apollo. "Linka 98 následne obslúži zastávku Ekonomická univerzita, kde sa napojí na riadnu trasu. Linky 96 a 196 obslúžia zastávku Šustekova a následne na zastávke Lachova sa napoja na riadnu trasu," poznamenal magistrát.