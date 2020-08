Na krízový štáb prizvali i zástupcov univerzity v B. Bystrici

Banská Bystrica 21. augusta (TASR) – Mesto Banská Bystrica má dostatočné zásoby ochranných rúšok, pomôcok a potrebnej dezinfekcie. Krízový štáb za účasti zástupcov miestneho regionálneho úradu verejného zdravotníctva pravidelne zasadá, naposledy 18. augusta, keď prizval i zástupcov Univerzity Mateja Bela, keďže v septembri sa začína akademický rok a očakáva sa príchod študentov. Pre TASR to konštatovala v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



"Vedenie mesta iniciovalo stretnutie na úrovni prednostu okresného úradu v súvislosti so začiatkom akademického roka a príchodom študentov. Témou rokovania bude i koordinácia krokov počas druhej vlny pandémie a snaha o vytvorenie jedného spoločného karanténneho centra pre všetkých," zdôraznila Marhefková.



V priestoroch mestského úradu platia naďalej opatrenia, akými sú nosenie rúšok, dezinfekcia rúk či dodržiavanie rozstupov.



"Vývoj situácie sledujeme a v prípade nárastu počtu nakazených podnikneme ďalšie nevyhnutné kroky," dodala hovorkyňa.