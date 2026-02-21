< sekcia Regióny
Na krňačkových pretekoch na Chopku súťažia tímy zo Slovenska a Poľska
Trať Kosodrevina - Krupová je dlhá 2,5 kilometra s prevýšením 400 metrov. Súťaží sa v kategóriách muži, ženy a zmiešané tímy.
Autor TASR
Brezno 21. februára (TASR) - Južné svahy Chopku patria v sobotu v poradí už 6. ročníku o Veľkú cenu Jasnej v medzinárodných pretekoch na krňačkách. Zúčastňuje sa na nich 34 súťažných tímov zo Slovenska a Poľska. Pre TASR to v sobotu uviedla rozvojová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie Zuzana Tomčíková.
„Preteky na krňačkách sú predovšetkým skvelým adrenalínovým zážitkom nielen pre pretekárov, ale i fanúšikov tohto netradičného zimného športu,“ konštatovala OOCR Región Horehronie, ktorá pripravila aj rozmanité sprievodné aktivity. Dobrú náladu pretekárov a fandiacich divákov má na starosti mužská spevácka skupina Gašperani a ľudová hudba Kučeravý javor.
Tohtoročné krňačkové preteky sú podujatím, ktoré je významné nielen pre lyžiarske stredisko Jasná Nízke Tatry, ale pre celý horehronský región. Tradičný otvárací ceremoniál sa konal už v piatok (20. 2.) na breznianskom námestí.
Na preteky, ako aj z nich sa možno pohodlne, bezpečne a ekologicky dopraviť Horehronským skibusom, a to z Brezna, cez Pohanské, Bystriansku dolinu až do Krupovej. Skibus je k dispozícii zdarma pre držiteľov regionálnej zľavovej karty Horehronie Card.
