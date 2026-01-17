< sekcia Regióny
Na krnohových pretekoch obci Valaská čaká účastníkov kilometrová trať
Krnohové preteky vo Valaskej sú prvým tohtoročným podujatím z plánovanej série krňačkových pretekov v regióne.
Valaská 17. januára (TASR) - V obci Valaská neďaleko Brezna sa v sobotu koná v poradí už piaty ročník krnohových pretekov. Podujatie je prvým z tohtoročnej série pretekov na krňačkách, ktorá sa v najbližších týždňoch presunie aj do ďalších obcí v regióne. Pre TASR to uviedla Renáta Kubove z občianskeho združenia Valašťania, ktoré podujatie organizuje.
Krnohy, krňačky alebo krne sa v minulosti vo Valaskej, podobne ako aj inde, využívali napríklad na zvážanie dreva či sena. S organizovaním krnohových pretekov v obci začali v roku 2017, neskôr podujatie na niekoľko rokov prerušila pandémia COVID-19. V sobotu sa pretekári vo Valaskej stretnú piatykrát, a to v prírodnom prostredí lokality Potôčky pod Nízkymi Tatrami. „Naša trať má okolo 1000 metrov. Niekedy, keď je tvrdšia, naberú jazdci rýchlosť až 60 kilometrov za hodinu,“ poznamenala Kubove.
Štart pretekov vo Valaskej je naplánovaný na 11.30 h, súťažiť budú mužské, ženské i zmiešané dvojice. „Rekord sme mali pred tromi rokmi, keď sme mali 38 posádok,“ doplnila Kubove s tým, že účastníci musia dodržať aj podmienku konštrukcie samotných krnohov. „Celý spodok saní musí byť urobený z jedného kusa dreva, nesmú byť podbité nejakým kovom. Účastníci môžu použiť lak, náter alebo vosk, aby to išlo rýchlejšie,“ vysvetlila.
Krnohové preteky vo Valaskej sú prvým tohtoročným podujatím z plánovanej série krňačkových pretekov v regióne. V prípade priaznivých podmienok počasia by v najbližších týždňoch mali nasledovať podujatia v Podlaviciach v Banskej Bystrici, v Beňuši, Tureckej, na Chopku, v Heľpe, Šumiaci, Polomke a Telgárte.
