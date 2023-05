Na KU v Ružomberku inaugurovali nového dekana filozofickej fakulty

Ružomberok 18. mája (TASR) - Do funkcie dekana Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity (FF KU) v Ružomberku v tomto týždni uviedli Samuela Štefana Mahúta. TASR o tom vo štvrtok informovali z vedenia fakulty. Uviedli, že Mahút sa vo veku 28 rokov stal pravdepodobne najmladším dekanom v slovenských dejinách.



Nový dekan FF KU vyštudoval filozofiu, slovenský jazyk a literatúru i anglický jazyk. Pôsobil ako učiteľ na základnej škole v Babíne na Orave. Absolvoval výskumnú mobilitu na University of Notre Dame v Spojených štátoch amerických a vo svojich doterajších publikáciách sa zameral najmä na ľudskú dôstojnosť z právnofilozofickej perspektívy. Do funkcie dekana ho 27. marca tohto roka vymenoval rektor KU Jaroslav Demko.



Spolu s novým dekanom do funkcie uviedli aj dve prodekanky, Teréziu Rončákovú a Paulínu Kováčovú. Funkčné obdobie nového vedenia FF KU je štvorročné a malo by trvať do apríla 2027.