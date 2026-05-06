Na Kubínskej holi plánujú vybudovať lyžiarske centrum parašportovcov
Súčasťou projektu je aj prepojenie s mestskou infraštruktúrou a jeho prínos pre región.
Autor TASR
Dolný Kubín 6. mája (TASR) - Na Kubínskej holi plánujú vybudovať Národné lyžiarske tréningové centrum parašportovcov. Zväz slovenského lyžovania (ZSL), spoločnosť Orava Skipark a mesto Dolný Kubín v utorok (5. 5.) podpísali Memorandum o spolupráci pri jeho vybudovaní v stredisku Kubínska hoľa. Ako TASR informovali zo ZSL, podľa predbežného harmonogramu má nové tréningové centrum vyrásť do konca roka 2028.
Tréningové centrum vytvorí moderné zázemie pre športovcov so zdravotným znevýhodnením v disciplínach zjazdového lyžovania a snowboardingu. Ambíciou je vybudovať jedno z najmodernejších centier svojho druhu v strednej Európe, ktoré bude spĺňať medzinárodné štandardy a umožní kvalitnú prípravu domácich aj zahraničných parašportovcov. „Ide o prvý krok k významnému projektu, ktorým smerujeme k napĺňaniu našej stratégie rozvoja športovej infraštruktúry a zároveň plnej inklúzie športovcov so zdravotným znevýhodnením,“ uviedol prezident ZSL Martin Paško.
Projekt zahŕňa výstavbu špecializovanej tréningovej zjazdovky, modernej kabínkovej lanovky, efektívneho zasnežovacieho systému a bezbariérového zázemia prispôsobeného potrebám parašportovcov. „Cieľom projektu je vytvoriť bezbariérové tréningové centrum, v ktorom budú môcť parašportovci bezpečne a plnohodnotne trénovať,“ priblížil predseda predstavenstva Orava Skipark Vladimír Klocok.
Súčasťou projektu je aj prepojenie s mestskou infraštruktúrou a jeho prínos pre región. „Sme nesmierne hrdí, že ZSL si vybral práve mesto Dolný Kubín a lyžiarske stredisko Ski Park Kubínska hoľa ako miesto, kde by mohlo vzniknúť unikátne tréningové centrum pre parašportovcov. Tento zámer zároveň prirodzene zapadá do našej dlhodobej koncepcie, v rámci ktorej sa už viac ako 15 rokov snažíme vytvárať kvalitné podmienky pre všetkých,“ dodal primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.
Podľa ZSL má realizácia projektu potenciál nielen zvýšiť kvalitu prípravy slovenských reprezentantov, ale zároveň posilniť postavenie Slovenska ako atraktívnej destinácie pre medzinárodné športové podujatia a tréningové kempy v oblasti parašportu.
