Na Kuchajde sa má čoskoro začať s výstavbou novej bežeckej dráhy
Nová bežecká dráha má byť zároveň súčasťou širšieho procesu skvalitňovania celého areálu Kuchajdy.
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - V areáli Kuchajdy v bratislavskom Novom Meste, ktorá patrí k obľúbeným miestam na oddych a šport, by sa už čoskoro malo začať s výstavbou novej bežeckej dráhy. Mestská časť už podpísala zmluvu so zhotoviteľom, v najbližších dňoch by tak malo prísť k odovzdaniu staveniska. Informuje o tom na svojom webe.
„Znamená to, že práce na projekte sa čoskoro naplno rozbehnú. V priebehu nasledujúcich mesiacov sa tak okolie jazera postupne zmení a prinesie kvalitnejšie podmienky pre všetkých návštevníkov,“ približuje samospráva.
Nová bežecká dráha má byť zároveň súčasťou širšieho procesu skvalitňovania celého areálu Kuchajdy. Jej trasa je navrhnutá tak, aby prirodzene kopírovala súčasný pohyb bežcov - najmä v blízkosti existujúcich chodníkov, na ktoré sú návštevníci zvyknutí. Okruh s dĺžkou približne 1,5 kilometra dostane moderný mäkký športový povrch, ktorý je podľa mestskej časti šetrnejší ku kĺbom a vhodný pre rekreačných aj pravidelných bežcov. Vzniknúť má priestor ideálny nielen na tréning, ale aj na každodenný pohyb a aktívny oddych.
Mestská časť však zároveň upozorňuje, že počas výstavby dôjde k dočasným obmedzeniam. Niektoré úseky budú uzavreté, avšak pripravené budú obchádzkové trasy tak, aby bol pohyb v areáli aj naďalej možný. Návštevníkov prosí o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v blízkosti stavebných prác a o rešpektovanie dočasného značenia.
Projekt je zároveň prvým krokom k ďalším plánovaným zlepšeniam. V budúcnosti počíta mestská časť aj s úpravou časti brehu, ktorá má priniesť novú rekreačnú zónu s bezbariérovým prístupom k vode. Súčasťou majú byť oddychové plošiny, vyhliadka či schodisko umožňujúce priamy vstup do vody. „Počas letnej sezóny by tak mohol tento priestor prirodzene slúžiť aj ako mestská pláž,“ podotýka samospráva.
