Na Kunovskej priehrade pribudlo nové vybavenie pre cyklistov

Senica 11. augusta (TASR) - V rekreačnej oblasti Kunovská priehrada pri meste Senica pribudlo vybavenie pre cyklistov. V rámci podpory cykloturizmu osadila Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie prvé cyklostojany a jeden servisný stojan na drobné opravy. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ OOCR Záhorie Martin Lidaj.



Vybavenie bolo financované z prostriedkov, ktoré organizácia získala od Ministerstva dopravy a výstavby SR v rámci schémy podpory cestovného ruchu. "Jedným z cieľov organizácie je rozvoj cykloturistiky v regióne. Základným predpokladom je, samozrejme, existencia kvalitných cyklotrás, ale ich budovanie je úloha pre samosprávy, vyššie územné celky či štát. My sa snažíme zabezpečiť propagáciu, produkciu cyklomáp, ale i zlepšovať infraštruktúru, teda zabezpečiť komfort pre cykloturistov,“ informoval predseda predstavenstva oblastnej organizácie a primátor Holíča Zdenko Čambal.



Cieľom regionálnej organizácie je podporovať pohyb ľudí po regióne, zvyšovať návštevnosť zaujímavých miest, reštaurácií, podujatí aj rôznych atrakcií. "Obzvlášť, ak ide o ekologickú verziu mobility. Na Kunovskej priehrade už čoskoro pribudne ďalších 15 cyklostojanov a nabíjačka pre elektrobicykle. Vybavenie zabezpečujeme z členského príspevku mesta Senica, ako aj z grantu, ktorý sme získali od Trnavského samosprávneho kraja," uviedol výkonný riaditeľ.



OOCR Záhorie očakáva od novej infraštruktúry zatraktívnenie rekreačnej oblasti a zvýšenie návštevnosti zo širšieho regiónu. "Ľudia vďaka e-bikom môžu prísť z väčšej diaľky, v rekreačnej oblasti počas nabíjania stráviť čas a vrátiť sa domov, prípadne pokračovať ďalej do regiónu," doplnil Lidaj.



V rámci tohto grantu OOCR Záhorie zabezpečí aj orientačné osvetlenie senickej cyklotrasy z mesta na Kunovskú priehradu. "Svietidlá zabudované do asfaltu budú ekologické, ako zdroj svetla budú využívať solárnu energiu. Technicky sú riešené tak, aby negatívny vplyv na živočíchy, ako sú netopiere a vtáky, bol čo najmenší. Sme radi, že víťazom obstarávania je firma z regiónu a môžeme tak podporiť lokálneho dodávateľa," uviedol Čambal.