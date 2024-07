Na kúpaliskách v Bratislave sa pre horúčavy predlžujú otváracie hodiny

Bratislava 11. júla (TASR) - Na bratislavských kúpaliskách sa pre extrémne horúčavy predlžujú otváracie hodiny, a to do 20.00 h. Pre TASR to potvrdil riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Ladislav Križan.



Ide konkrétne o Areál zdravia Zlaté piesky a letné kúpaliská Rosnička, Lamač, Krasňany, Delfín, Tehelné pole, Rača a Mičurín.



Pre Bratislavský kraj sú vydané výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami. Platia do 18.00 h a teplota môže dosiahnuť 34 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informuje na svojom webe.