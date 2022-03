Na kúpalisku Červená hviezda vznikne centrum pre utečencov z Ukrajiny

Košice 2. marca (TASR) – Na kúpalisku Červená hviezda má vzniknúť centrum pre utečencov z Ukrajiny. Na stredajšom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve (MsZ) o tom informoval primátor Jaroslav Polaček s tým, že by to malo pomôcť odľahčiť priestory košickej železničnej stanice. Predpokladá, že v základnej prevádzke by mohlo fungovať od štvrtkového (3. 3.) popoludnia. Zároveň vyzval dobrovoľníkov, aby sa prihlásili.



Podľa jeho slov sa s políciou dohodli na tom, že autobusy z Vyšného Nemeckého budú zastavovať pri kúpalisku, kde budú utečenci následne koordinovaní dobrovoľníkmi. „Budú mať miesto na sedenie, dostanú základné potraviny, čaj, polievku,“ povedal pre TASR s tým, že k dispozícii bude aj testovanie na ochorenie COVID-19 a v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) budú mať záujemcovia možnosť dať sa aj zaočkovať proti tomuto ochoreniu.



Dobrovoľníci utečencom zároveň pomôžu pri hľadaní krátkodobého ubytovania či s kúpou cestovného lístka na spoje smerujúce do ich cieľa. V riešení je podľa neho aj bezplatná doprava, pričom by priamo z Červenej hviezdy mohli odchádzať autobusy do Bratislavy, Českej republiky a inde.



Aby utečenci mohli komfortne a bezpečne opustiť mesto, na železničnú stanicu by mali chodiť v sprievode dobrovoľníkov. Tých budú podľa Polačeka potrebovať, preto každý kto má záujem, môže kontaktovať magistrát.



Dobrovoľníci by mali byť aj na železničnej stanici, kde by v prípade nekoordinovaného návalu utečencov usmerňovali. K tomu majú pomôcť i značenia s nasmerovaním na uvedené centrum.



Z košickej železničnej stanice v utorok (1. 3.) pre TASR uviedli, že situácia súvisiaca s návalom utečencov z ukrajinských hraníc je v týchto priestoroch alarmujúca. Zvýšený pohyb občanov z tretích krajín v jej okolí zaznamenala i polícia.



Niektorí poslanci v rámci MsZ pripomenuli, že utečencov v tomto prípade nemožno deliť a mnohí na stanici čakajú na ďalší spoj. Podľa poslanca Ladislava Lörinca sa šíria hoaxy, pričom si dezinformačné médiá natáčajú zahraničných študentov z Ukrajiny, ktorí neovládajú ukrajinčinu. Podľa neho ani mnohí zahraniční študenti v Košiciach neovládajú slovenský jazyk, čo považuje za prirodzené.



Starosta košického Starého Mesta Igor Petrovčik skonštatoval, že často tam prichádzajú aj rodiny zložené z rôznych národností. Ďalší sa tam zdržiavajú preto, lebo majú pri sebe len ukrajinské hrivny, ktoré si nemajú kde zameniť. Poslanec Vladislav Stanko reagoval, že prichádzajú aj ľudia z rozvojových krajín a je potrebné zamerať sa tiež na bezpečnosť, keďže sa tam môžu dostať i „nežiaduce osoby.“



Poslanec Marcel Šaňa, ktorý je tiež starostom Luníka IX, v rámci diskusie upozornil, že môže vzniknúť aj veľký problém s ubytovaním rómskych utečencov z Ukrajiny.