Na kúpalisku Margita-Ilona sa začala letná sezóna

Levice 15. júna (TASR) - Na kúpalisku Margita-Ilona neďaleko Levíc sa v nedeľu začala letná turistická sezóna. Tá potrvá minimálne do konca letných prázdnin, v prípade priaznivého počasia zostane otvorené aj v septembri, potvrdil konateľ mestskej spoločnosti Margita-Ilona Ján Lacek.



Pre návštevníkov sú k dispozícii štyri bazény - plavecký, detský, rekreačný a bazén pre deti do šesť rokov, 71 metrov dlhý tobogan a športoviská. Bazény sú napúšťané vodou zo studne, jej teplota je 25 stupňov Celzia. Kolektormi je vyhrievaný jediný bazén, určený pre deti do šesť rokov.



Minuloročná sezóna sa na kúpalisku začala 18. júna, trvala do 8. septembra. Z 83 dní prevádzky stúpla vonkajšia teplota nad 30 stupňov Celzia počas 47 dní, čo bolo o 28 viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. „Počasie bolo v letných mesiacoch slnečné a suché, čo kúpalisku ako Margita-Ilona vyhovuje,“ povedal Lacek.



Kúpalisko počas minuloročnej sezóny navštívilo 52.476 návštevníkov, čo je medziročný nárast o 15.028 ľudí.