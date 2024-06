Na kúpalisku Margita-Ilona v Leviciach sa začala letná sezóna

Levice 18. júna (TASR) - Na kúpalisku Margita-Ilona v mestskej časti Levíc v Kalinčiakove sa v utorok začala letná sezóna. Otvorené sú všetky bazény, informoval konateľ mestskej spoločnosti Margita-Ilona Ján Lacek.



V detskom bazéne pribudla nová vodná šmýkačka, rekonštrukciou prešla počas zimnej prestávky časť zariadenia v bungalovoch. Sezóna potrvá minimálne do konca augusta, v prípade teplého počasia bude kúpalisko otvorené aj v septembri.



V areáli kúpaliska sú štyri bazény, Adam, Eva, Tereza a Ilona. Voda v nich má teplotu 25 stupňov. Vodu v detskom bazéne vyhrievajú solárne kolektory na 33 stupňov Celzia.



Návštevníci majú k dispozícii tobogan, minigolfové ihrisko, stolný tenis, biliard, ihriská na tenis, futbal, plážový volejbal a streetball. V kempingu s kapacitou 250 lôžok sa nachádzajú bungalovy, miesta pre stany a karavany.



Počas minuloročnej letnej sezóny navštívilo kúpalisko celkovo 37.448 osôb, čo je približne o 6400 menej v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Sezóna sa začala v rovnakom termíne ako tohtoročná, trvala do polovice septembra.



Výnosy z ubytovania medziročne stúpli o šesť percent, o 24 percent boli vyššie výnosy z kúpania. "V prípade kúpania nám pomohlo zníženie DPH z 20 na desať percent," zhodnotil Lacek. Spoločnosť vlani hospodárila so ziskom vo výške 12.909 eur. Výnosy predstavovali 476.309 eur, náklady 463.400 eur.