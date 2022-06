Na kúpalisku s novým bazénom a slanou vodou otvorili letnú sezónu

Veľaty 17. júna (TASR) - Letnú sezónu otvorili v piatok v rekreačnom areáli s tromi bazénmi so slanou vodou v obci Veľaty v Trebišovskom okrese. V areáli pre návštevníkov pribudol nový detský bazén. Projekt s názvom Soľná brána Veľaty získal z krajského dotačného programu Terra Incognita podporu 61.000 eur, informovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.



Rekonštrukcia areálu bola rozdelená do troch etáp. V prvej prešiel obnovou oddychový 25-metrový bazén s hĺbkou 130 centimetrov, kde si zapláva celá rodina, ale aj okrúhly detský bazén. "Aktuálne sme ukončili druhú etapu a vďaka dotácii z kraja otvárame ďalší tretí bazén, ktorý je vhodný aj pre úplne maličké deti. Jeho hĺbka sa postupne zväčšuje od nula do 45 centimetrov. Je v ňom osadená vodná atrakcia so šmýkačkami a fontánou. Bazény sú dezinfikované najšetrnejšou soľnou technológiou," priblížil majiteľ komplexu Aqua Maria Veľaty Slavomír Rusňák. Tretia etapa, plánovaná po ukončení letnej sezóny, počíta s vybudovaním pieskovej pláže a novým bufetom. "Kapacita kúpaliska sa tým zdvojnásobí z 300 na 600 návštevníkov," uviedol Rusňák.







Rodinný areál funguje od 60. rokov, najprv ako autokemping a v posledných desaťročiach ako rekreačný areál nadväzujúci na historický prameň Slaná studňa vo Veľatoch. Súčasťou sú okrem vynovených slaných bazénov napríklad aj ubytovanie či požičovňa bicyklov. Spravuje ho už štvrtá generácia rodiny Rusňákovcov.



"História miestneho slaného prameňa je fenoménom, pre ktorý si toto miesto zaslúži byť na mape letných dovolenkových destinácií," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Verí, že kúpalisko v areáli poskytne dobré zázemie pre viacdňové dovolenky nielen slovenským, ale aj zahraničným turistom.



"Keďže Veľaty sú strategicky situované na pomyselnom rázcestí zaujímavých trás, dajú sa odtiaľto podnikať výlety každým smerom. Zaujímavé sú Slanské vrchy s hradom Slanec a horským jazerom Izra, celá Tokajská oblasť so svojimi vinicami či Vihorlatský prales zaradený do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO," ponúka tipy na výlety Lenka Jurková Vargová z organizácie Košice Región Turizmus.