Na kúpalisku Štrand má pribudnúť nový zážitkový bazén a tobogan
Autor TASR
Nové Zámky 7. februára (TASR) - Na termálnom kúpalisku Štrand Emila Tatárika v Nových Zámkoch pribudne nový tobogan. Mestská príspevková organizácia Novovital ako prevádzkovateľ kúpaliska vypísala verejné obstarávanie na dodávku zariadenia. Predpokladaná hodnota zákazky je 206.500 eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 13. februára.
Verejné obstarávanie zahŕňa dodávku, montáž a uvedenie do prevádzky systému troch vodných toboganov vrátane spoločnej nástupnej veže a súvisiacej technológie. Cieľom investície je modernizácia a rozšírenie atrakcií na termálnom kúpalisku v Nových Zámkoch. Predmet zákazky bude financovaný z kapitálového transferu mesta Nové Zámky.
Termálne kúpalisko Štrand v Nových Zámkoch prešlo rozsiahlou rekonštrukciou. Zmodernizovaný bol toboganový bazén vrátane technológie, dva detské bazény, zrekonštruované boli bazény za účelom zefektívnenia prevádzky. Pribudol nový termálny perličkový bazén, detský bazén s atrakciami, vybudovali sa nové objekty prevádzky a ubytovacích kapacít. Rekonštrukciou prešli aj existujúce objekty a plochy športovísk.
Prevádzkovateľ areálu kúpaliska plánuje na ploche v severozápadnej časti bazénového areálu umiestniť nový zážitkový bazén. Realizácia výstavby je plánovaná mimo hlavnej letnej sezóny, aby neovplyvňovala možnosť nerušeného využívania ostatných zariadení termálneho kúpaliska.
