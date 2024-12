Na kúpalisku v Banskej Bystrici sa podarilo zasnežiť svah

Banská Bystrica 26. decembra (TASR) - Mrazivá noc zo stredy (25. 12.) na štvrtok umožnila na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici dosnežiť celý svah na sánkovanie či bobovanie a deti si tak aspoň na druhý sviatok vianočný môžu užiť kúsok zimnej atmosféry. Informovala o tom na sociálnej sieti mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), ktorá sa stará o údržbu 75 kilometrov bežkárskych tratí v okolí mesta pod Urpínom.



"Areál zimných športov na kúpalisku je v prevádzke denne od 9.00 do 20.00 h, po 16.00 h bude svah osvetlený. Vstup je zdarma. Podmienky zatiaľ nie sú úplne tip-top, ale na poriadnu zábavu pre deti to určite postačí," uviedol ZAaRES.



Návštevníkov upozorňuje, že v areáli má rozloženú zasnežovaciu techniku, preto ich žiada, aby sa nepohybovali bezprostredne v jej okolí.



"V závislosti od počasia budeme areál naďalej zasnežovať, aby sme potešili aj bežkárov," dodal ZAaRES. Ide zhruba o kilometrový okruh, ktorý v prípade vhodného počasia každoročne zasnežujú a upravujú.



Ako pripomína radnica, zimné prázdniny či dovolenky môžu milovníci korčuľovania tráviť aj na zimnom štadióne. Verejné korčuľovanie je okrem Nového roka k dispozícii denne do 6. januára budúceho roka.



Korčuľovať sa dá aj na banskobystrickom Amfiteátri Paľa Bielika priamo pod plátnom, denne od 9.00 do 21.00 h. Športovanie pod holým nebom spríjemňuje hudba i možnosť občerstvenia.