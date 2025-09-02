Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na kúpalisku v Bytči ukončili letnú sezónu, patrila k najslabším

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vlani pritom prekročila návštevnosť kúpaliska desaťtisícovú hranicu.

Autor TASR
Bytča 2. septembra (TASR) - Na letnom kúpalisku v Bytči ukončili tohtoročnú sezónu. Ako informovala bytčianska radnica na sociálnej sieti, v porovnaní s minulým rokom návštevnosť aj tržby klesli takmer o polovicu a kúpalisko navštívilo len približne 5600 návštevníkov.

Vlani pritom prekročila návštevnosť kúpaliska desaťtisícovú hranicu. „Tohtoročné leto návštevnosti kúpaliska neprialo. Hoci bol jeho areál otvorený celé prázdniny, chladné a daždivé počasie spôsobilo, že kúpalisko zaznamenalo jednu z najslabších sezón za posledné roky,“ uviedla radnica.

Doplnila, že prevádzkovateľ sa snažil nalákať ľudí aj špeciálnymi spoločenskými akciami a sprievodným programom. „Ani tie nedokázali nahradiť chýbajúce slnečné dni, ktoré sú pre fungovanie kúpaliska rozhodujúce,“ dodala radnica.
