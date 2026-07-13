< sekcia Regióny
Na kúpalisku v Lamači opäť otvorili veľký bazén
Veľký bazén preventívne odstavili z prevádzky 9. júla.
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Na Mestskom kúpalisku Lamač v Bratislave opäť otvorili veľký bazén. Informuje o tom mestská Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Bratislava na sociálnej sieti.
„Na základe výsledkov kontrolných laboratórnych rozborov vody už voda vo veľkom bazéne spĺňa všetky požadované hygienické limity,“ konštatuje mestská organizácia. Návštevníkom sú tak k dispozícii opäť všetky bazény a kúpalisko funguje v plnej prevádzke.
Veľký bazén preventívne odstavili z prevádzky 9. júla. Dôvodom boli výsledky hygienických kontrol, podľa ktorých voda v bazéne nespĺňala všetky požadované hygienické limity. Kúpalisko bolo naďalej otvorené.
„Na základe výsledkov kontrolných laboratórnych rozborov vody už voda vo veľkom bazéne spĺňa všetky požadované hygienické limity,“ konštatuje mestská organizácia. Návštevníkom sú tak k dispozícii opäť všetky bazény a kúpalisko funguje v plnej prevádzke.
Veľký bazén preventívne odstavili z prevádzky 9. júla. Dôvodom boli výsledky hygienických kontrol, podľa ktorých voda v bazéne nespĺňala všetky požadované hygienické limity. Kúpalisko bolo naďalej otvorené.