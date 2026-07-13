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Na kúpalisku v Lamači opäť otvorili veľký bazén

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Veľký bazén preventívne odstavili z prevádzky 9. júla.

Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Na Mestskom kúpalisku Lamač v Bratislave opäť otvorili veľký bazén. Informuje o tom mestská Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Bratislava na sociálnej sieti.

„Na základe výsledkov kontrolných laboratórnych rozborov vody už voda vo veľkom bazéne spĺňa všetky požadované hygienické limity,“ konštatuje mestská organizácia. Návštevníkom sú tak k dispozícii opäť všetky bazény a kúpalisko funguje v plnej prevádzke.

Veľký bazén preventívne odstavili z prevádzky 9. júla. Dôvodom boli výsledky hygienických kontrol, podľa ktorých voda v bazéne nespĺňala všetky požadované hygienické limity. Kúpalisko bolo naďalej otvorené.
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