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Na kúpalisku v Lamači uzavreli pre výsledky kontroly veľký bazén
Aktuálne sú na kúpanie k dispozícii oba detské bazény.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Na Mestskom kúpalisku Lamač v Bratislave vo štvrtok preventívne odstavili z prevádzky veľký bazén. Dôvodom sú výsledky hygienických kontrol, podľa ktorých voda v bazéne aktuálne nespĺňa všetky požadované hygienické limity. Kúpalisko zostáva naďalej otvorené. Mestská časť o tom informovala na sociálnej sieti.
„Na základe výsledkov pravidelných laboratórnych rozborov vody nás dnes Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava informoval, že voda vo veľkom bazéne nespĺňa aktuálne všetky požadované hygienické limity. Z tohto dôvodu sme veľký bazén preventívne odstavili z prevádzky, kým sa nám nepodarí situáciu napraviť,“ ozrejmil Lamač.
Aktuálne sú na kúpanie k dispozícii oba detské bazény. Vstup je až do opätovného sprevádzkovania veľkého bazéna bezplatný. „Bezpečnosť, zdravie a hygiena našich návštevníkov sú pre nás vždy na prvom mieste, preto postupujeme maximálne zodpovedne. Na odstránení vzniknutej situácie intenzívne pracujeme a o ďalšom vývoji vás budeme priebežne informovať,“ dodala mestská časť.
„Na základe výsledkov pravidelných laboratórnych rozborov vody nás dnes Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava informoval, že voda vo veľkom bazéne nespĺňa aktuálne všetky požadované hygienické limity. Z tohto dôvodu sme veľký bazén preventívne odstavili z prevádzky, kým sa nám nepodarí situáciu napraviť,“ ozrejmil Lamač.
Aktuálne sú na kúpanie k dispozícii oba detské bazény. Vstup je až do opätovného sprevádzkovania veľkého bazéna bezplatný. „Bezpečnosť, zdravie a hygiena našich návštevníkov sú pre nás vždy na prvom mieste, preto postupujeme maximálne zodpovedne. Na odstránení vzniknutej situácie intenzívne pracujeme a o ďalšom vývoji vás budeme priebežne informovať,“ dodala mestská časť.