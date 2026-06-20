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Na kúpalisku v Nitre na Sihoti sa začala letná sezóna

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Areál letného kúpaliska v Nitre sa nachádza v Mestskom parku na Sihoti s výhľadom na Nitriansky hrad.

Autor TASR
Nitra 20. júna (TASR) - Na mestskom kúpalisku v Nitre sa v sobotu začala letná sezóna. Tohtoročnou novinkou je šmýkačka dlhá 8,4 metra, ktorá sa nachádza v bazéne Dana s vynoveným povrchom. Použitie tejto atrakcie bude zahrnuté už v cene vstupného. Jej osadenie aj s obnovou bazéna stálo viac ako 276.000 eur, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek. Zároveň potvrdil, že vstupné na kúpalisko sa tento rok nezvyšovalo, v platnosti zostávajú cenníky z minulého roka.

Areál letného kúpaliska v Nitre sa nachádza v Mestskom parku na Sihoti s výhľadom na Nitriansky hrad. Návštevníkom je k dispozícii plavecký bazén s dĺžkou 50 metrov a hĺbkou vody maximálne 150 centimetrov. Na relaxačné plávanie slúži bazén s dĺžkou 37,5 metra a bazén pre deti s dĺžkou 27 metrov. Oba bazény sú vyhrievané na teplotu približne 25 stupňov Celzia. Kúpalisku dominuje tobogan s dĺžkou dráhy 83 metrov.

V areáli sa nachádza detské ihrisko, trampolína, hracie prvky a ihrisko na plážový volejbal. Kapacita kúpaliska je 3200 osôb, v čase horúčav však návštevnosť dosahuje zhruba 5000 ľudí.
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