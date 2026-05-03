Na kúpalisku v Tornali pribudne relaxačný bazén, obnovujú aj kemping
V areáli s rozlohou desať hektárov už v súčasnosti pracujú na prípravách na letnú sezónu.
Autor TASR
Tornaľa 3. mája (TASR) - Kúpalisko Morské oko v Tornali, ktoré samospráva opätovne otvorila pred dvoma rokmi, čaká ďalšia investícia. V areáli pribudne nový relaxačný bazén s atrakciami za vyše 900.000 eur, obnovou prechádza aj bývalý kemping, v ktorom pribudnú nové mobilné domy. Na kúpalisku sa pritom už pracuje na príprave na letnú sezónu. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Erika Győrfiová.
Kúpalisko v mestskej časti Králik bolo otvorené v roku 1969. Počas niekoľkých uplynulých rokov bolo pre zlý stav zatvorené, samospráve sa ho podarilo obnoviť a opätovne otvoriť v roku 2024. V areáli s rozlohou desať hektárov už v súčasnosti pracujú na prípravách na letnú sezónu.
„Mestské služby v prvom kroku zabezpečili vykosenie trávnatých plôch, taktiež prebehlo vyčistenie koryta veľkého bazéna. V súčasnosti pripravujú aj rekonštrukciu výustného objektu z Morského oka, cez ktorý je napustený veľký bazén,“ priblížila primátorka.
Samospráva v súčasnosti pracuje aj na ďalšom rozvoji kúpaliska, v areáli pribudne nový relaxačný bazén s rozmermi minimálne 13 krát 16 metrov a hĺbkou od 1,3 do 1,5 metra. Teplota vody bude dosahovať 31 stupňov Celzia a bazén bude vybavený aj atrakciami.
„Projekčné práce potrebné k vybudovaniu nového relaxačného bazéna už prebiehajú. Bazén bude umiestnený na mieste bývalého plaveckého bazénu. Dodávateľ, ktorý v rámci výberového konania odovzdal najvýhodnejšiu ponuku, zabezpečí výstavbu na kľúč, to znamená projektovanie, zabezpečenie povoľovacieho procesu až po výstavbu,“ priblížila Győrfiová.
Nový bazén na kúpalisku bude stáť Tornaľu približne 920.000 eur s DPH, väčšina bude hradená z úverových zdrojov. Začiatok samotnej výstavby radnica očakáva v júli, bazén by mal byť verejnosti dostupný počas letnej sezóny v roku 2027.
V Tornali aktuálne pracujú aj na obnove bývalého kempingového areálu, na ktorú samospráva získala vyše 290.000 eur z Fondu na podporu cestovného ruchu. V rámci projektu v areáli pribudne päť nových mobilných domov. „V súčasnosti sa už vyrábajú a realizuje sa zakladanie stavieb. Taktiež sa pracuje na vybudovaní vodovodnej prípojky, elektrickej prípojky a na napojení objektov na splaškovú kanalizáciu,“ doplnila primátorka s tým, že nové ubytovacie kapacity plánujú uviesť do prevádzky počas tohtoročnej letnej sezóny.
