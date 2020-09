Na kúpalisku v Trebišove vybudujú tobogan

Trebišov 27. septembra (TASR) – Novou atrakciou na mestskom kúpalisku v Trebišove by sa mal stať na budúci rok tobogan. Mestskí poslanci na tento účel aktuálne schválili 160.000 eur z rezervného fondu.



Stavbu budú tvoriť štartovacia veža, vysoká zhruba 5,5 metra, s dvoma šmýkačkami a dojazdovými bazénmi. "Touto investíciou reflektujeme požiadavky návštevníkov letného kúpaliska, a nie sú to len z nášho mesta, ale aj zo širšieho regiónu, ktorí si už vyberajú, aké zariadenie navštívia. Postupnými krokmi sa snažíme zatraktívniť prostredie, aby bolo využívané v čo najväčšom počte," uviedol pred poslancami tento týždeň trebišovský primátor Marek Čižmár. Už predchádzajúce investície do areálu vodných športov a jeho služieb sa podľa neho prejavili vo vyššej návštevnosti, a tým aj na tržbách.



V minulej letnej sezóne pribudli na kúpalisku fitnes športovisko a detské centrum s hracími prvkami. "Našou ambíciou do novej letnej sezóny je ukončiť výstavbu toboganu a zároveň trochu zmodernizovať a rozšíriť škálu reštauračných, bufetových služieb a spolu s celoročným spustením areálu vodných športov vytvoriť podmienky pre zvýšenie tržieb pre Technické služby mesta," povedal primátor. Prostriedky rezervného fondu sú tvorené z prebytku rozpočtu z minulého obdobia.



Podľa plánu zároveň pokračujú rekonštrukčné práce na objekte mestskej plavárne. Druhá etapa kompletnej obnovy začala vlani v novembri 2019, ukončenie je zazmluvnené na máj 2021.