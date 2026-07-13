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Na kúpalisku v Žiari nad Hronom cez víkend horelo, nikto sa nezranil

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na mieste zasahovalo deväť príslušníkov z hasičských staníc v Žiari nad Hronom a Banskej Bystrici so štyrmi kusmi hasičskej techniky.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 13. júla (TASR) - Na plážovom kúpalisku v Žiari nad Hronom v sobotu (11. 7.) krátko po 11.30 h nahlásili požiar elektroinštalácie v kuchyni. Hasiči požiar uhasili, k zraneniam osôb nedošlo. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Banskobystrického kraja o tom informoval na sociálnej sieti.

Po príchode na miesto udalosti bolo vykonaným prieskumom zistené, že požiarom je zasiahnutá kuchyňa rýchleho občerstvenia na miestnom kúpalisku. Príslušníci použili na hasenie dva C prúdy. Z priestoru bolo počas zásahu vynesených päť kusov propán-butánových tlakových fliaš. Požiar bol lokalizovaný a následne príslušníci rozoberali drevený strop požiarom zasiahnutej miestnosti, kde dohášali skryté ohniská,“ priblížili hasiči.

Na mieste zasahovalo deväť príslušníkov z hasičských staníc v Žiari nad Hronom a Banskej Bystrici so štyrmi kusmi hasičskej techniky.
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