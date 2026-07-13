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Na kúpalisku v Žiari nad Hronom cez víkend horelo, nikto sa nezranil
Na mieste zasahovalo deväť príslušníkov z hasičských staníc v Žiari nad Hronom a Banskej Bystrici so štyrmi kusmi hasičskej techniky.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 13. júla (TASR) - Na plážovom kúpalisku v Žiari nad Hronom v sobotu (11. 7.) krátko po 11.30 h nahlásili požiar elektroinštalácie v kuchyni. Hasiči požiar uhasili, k zraneniam osôb nedošlo. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Banskobystrického kraja o tom informoval na sociálnej sieti.
„Po príchode na miesto udalosti bolo vykonaným prieskumom zistené, že požiarom je zasiahnutá kuchyňa rýchleho občerstvenia na miestnom kúpalisku. Príslušníci použili na hasenie dva C prúdy. Z priestoru bolo počas zásahu vynesených päť kusov propán-butánových tlakových fliaš. Požiar bol lokalizovaný a následne príslušníci rozoberali drevený strop požiarom zasiahnutej miestnosti, kde dohášali skryté ohniská,“ priblížili hasiči.
Na mieste zasahovalo deväť príslušníkov z hasičských staníc v Žiari nad Hronom a Banskej Bystrici so štyrmi kusmi hasičskej techniky.
„Po príchode na miesto udalosti bolo vykonaným prieskumom zistené, že požiarom je zasiahnutá kuchyňa rýchleho občerstvenia na miestnom kúpalisku. Príslušníci použili na hasenie dva C prúdy. Z priestoru bolo počas zásahu vynesených päť kusov propán-butánových tlakových fliaš. Požiar bol lokalizovaný a následne príslušníci rozoberali drevený strop požiarom zasiahnutej miestnosti, kde dohášali skryté ohniská,“ priblížili hasiči.
Na mieste zasahovalo deväť príslušníkov z hasičských staníc v Žiari nad Hronom a Banskej Bystrici so štyrmi kusmi hasičskej techniky.