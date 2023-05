Na kúpalisku v Žiari Nad Hronom sa začali prípravy na sezónu

Žiar nad Hronom 4. mája (TASR) – Na plážovom kúpalisku v Žiari nad Hronom sa už začalo s prípravami na tohtoročnú letnú sezónu. V prípade priaznivého počasia by kúpalisko malo svoje brány otvoriť v polovici júna. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala samospráva.



"Aj tento rok nás čaká, ako každý rok, celkové vyčistenie areálu po zime, vyhrabanie lístia, ošetrenie zelene, spustenie vody do celého areálu, vrátane parku, vyčistenie bazénového telesa, náter, a potom už len napúšťanie bazénov a vymaľovanie šatní. Čistením a dezinfekciou prejdú všetky spoločné priestory, pripraví sa detský bazén, a tiež zázemie pre zamestnancov," priblížil Peter Jagoš, zástupca riaditeľa mestských technických služieb, ktoré sa o prevádzku kúpaliska starajú.



Pre bezpečnosť návštevníkov na kúpalisku budú technické služby hľadať štyroch plavčíkov, po sezóne by sa mohli presunúť do zrekonštruovanej plavárne. Žiarske kúpalisko bude počas júna otvorené od 12.00 do 19.00 h, od júla od 9.00 do 19.00 h. "V ponuke zostáva, popri kúpaní, aj možnosť športovania. Naši návštevníci môžu využiť tenisové kurty, kolky či zahrať si plážový volejbal," dodal Jagoš.



Plážové kúpalisko v Žiari nad Hronom pozostáva z detského, veľkého plaveckého a veľkého neplaveckého bazéna, bazénové plochy majú celkovú kapacitu viac ako 1100 návštevníkov. Súčasťou areálu je tiež 43 metrov dlhý tobogan. Kúpalisko vlani navštívilo približne 30.000 ľudí a zaznamenalo tak najvyššiu návštevnosť od roku 2006.