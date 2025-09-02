Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na Kúpeľnom ostrove otvorili Nezlomný chodník slávy

Na snímke plaketa s počtom medailí počas slávnostného otvorenia Nezlomného chodníka slávy pri príležitosti 30. výročia založenia Slovenského paralympijského výboru (SPV) v Piešťanoch v utorok 2. septembra 2025. Foto: TASR - Martin Medňanský

Na slávnostnom podujatí sa zúčastnil aj prezident Medzinárodného paralympijského výboru Andrew Parsons.

Piešťany 2. septembra (TASR) - Na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch otvorili v utorok predpoludním Nezlomný chodník slávy. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnil aj prezident Medzinárodného paralympijského výboru Andrew Parsons. Slovenský paralympijský výbor (SPV) o tom informoval na svojom webe.

„Ak budete hľadať nezlomnosť, pošlite ľudí na tento chodník, lebo je plný inšpiratívnych príbehov našich paralympionikov, ktoré sú silným posolstvom,“ zdôraznil predseda SPV Ján Riapoš.

Na snímke prezident Medzinárodného paralympijského výboru Andrew Parsons s ocenením Zlatý Agitos na krku na slávnostnom otvorení Nezlomného chodníka slávy pri príležitosti 30. výročia založenia Slovenského paralympijského výboru (SPV) v Piešťanoch v utorok 2. septembra 2025.
Foto: TASR - Martin Medňanský


Chodník slávy vznikol po paralympijských hrách v Londýne v septembri 2012, keď doň vložili v chronologickom poradí kovové platne s menami všetkých slovenských medailistov z letných a zimných paralympijských hier od roku 1994.

Postupne sa chodník rozširoval a pribúdali doň tabuľky s menami medailistov z ďalších paralympiád. Po umiestnení doteraz poslednej tabuľky s menami medailistov z vlaňajších paralympijských hier nesie nový názov.

