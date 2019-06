Na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch sa koná festival Paráda

Podujatie organizuje Slovenský paralympijský výbor v spolupráci so svojím dlhoročným partnerom - Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany, a.s., a mestom Piešťany.

Piešťany 22. júna (TASR) – Kúpeľný ostrov v Piešťanoch patrí v sobotu oslave paralympijského športu a športovcov. Festival Paráda spája zdravých a zdravotne znevýhodnených ľudí, Slovenský paralympijský výbor (SPV) pripravil pre jeho aktuálny ročník bohatý program. Zabavia sa deti aj dospelí a môžu spoznať výnimočných ľudí, ktorí napriek menej šťastnému osudu dokážu veľké veci. V hudobnom programe vystúpi skupina Fragile, raperka Sima, Adam Ďurica i ďalší umelci.



Podujatie organizuje SPV v spolupráci so svojím dlhoročným partnerom - Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany, a.s., a mestom Piešťany. Generálnym partnerom podujatia je SPP. Bezbariérový festival je súčasťou komunikačnej platformy Sme si rovní, ktorú odštartoval SPV vlani pred odletom výpravy na Zimné paralympijské hry v Pjongčangu 2018.



"Priestor Kúpeľného ostrova máme rozdelený na športovú zónu, gastrozónu, edukačnú zónu a SPP zónu zábavy. Ľudia môžu využiť príležitosť stretnúť úspešných paralympijských športovcov, porozprávať sa s nimi," uviedol predseda SPV Ján Riapoš. Na Chodník slávy, ktorý na Kúpeľnom ostrove pred časom inštalovali, pribudla v sobotu ďalšia tabuľka pripomínajúca výnimočné úspechy slovenských hendikepovaných športovcov na poslednej olympiáde v Južnej Kórei. Išlo zatiaľ o najúspešnejšie vystúpenie Slovenska, športovci priniesli jedenásť medailí - šesť zlatých, štyri strieborné a jednu bronzovú.



"Malí aj veľkí návštevníci si môžu na našom festivale vyskúšať, aké je to pohybovať sa na vozíčku, s 3D okuliarmi zistia, ako vyzerá svet autistov, dozvedia sa o kanisterapii, muzikoterapii, o integrácii. Je toho naozaj dosť, verím, že je to pre nich zaujímavé," pozval návštevníkov Riapoš. K dispozícii sú stanovištia s paralympijskými športmi ako streľba, lukostreľba, zjazdové lyžovanie, parahokej, šach, boccia, stolný tenis, curling na vozíku, volejbal, paracyklistika, taekwondo, powerhokej. Otvorené sú vzdelávacie a informačné stánky a množstvo iných zaujímavostí.