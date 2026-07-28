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Na kúpu dvoch bytoviek získala Stará Ľubovňa dotáciu a úver
Primátor dodal, že v súčasnosti evidujú približne 180 žiadostí o nájomný byt, avšak nie všetky spĺňajú náležité podmienky.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 28. júla (TASR) - Mesto Stará Ľubovňa odkúpi dva bytové domy na sídlisku Východ. Zámer schválili mestskí poslanci ešte na májovom rokovaní zastupiteľstva. Primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko v utorok na sociálnej sieti potvrdil, že mesto získalo na projekt dotáciu z Ministerstva dopravy (MD) SR a aj výhodný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Predpokladá, že nájomcom by mohli kľúče odovzdať na jeseň.
V dvoch bytovkách je dohromady 44 bytov a 12 garáží. V každom bytovom dome sa nachádzajú moderné jedno-, dvoj- a trojizbové byty a pred bytovkami je aj 76 parkovacích miest. „Posledné nájomné byty v meste boli postavené a dané do užívania v roku 2014 a odvtedy sa neobstaral žiaden. Mesto pritom eviduje veľký, povedal by som až rekordný záujem o nájomné bývanie,“ zdôvodnil ešte na jar zámer primátor.
Financovanie kúpy samospráva zabezpečí prostredníctvom dotácie z rezortu dopravy vo výške zhruba 1,9 milióna eur. Úver zo ŠFRB s nulovým úrokom je na úrovni približne 3,6 milióna eur a zvyšok dofinancuje mesto z vlastných zdrojov. Kúpna cena je pritom 6,55 milióna eur.
Primátor dodal, že v súčasnosti evidujú približne 180 žiadostí o nájomný byt, avšak nie všetky spĺňajú náležité podmienky. Predpokladaná výška nájmu za trojizbový byt vrátane energií by bola približne 450 eur mesačne. Bytovky už skolaudovali a každý byt je čiastočne vybavený. Projekt má podľa primátora potenciál návratnosti, keďže nebytové priestory môžu byť taktiež predmetom nájmu. Verí, že celý proces kúpy vrátane zápisu do katastra nehnuteľností prebehne do konca septembra, aby v októbri, respektíve v novembri mohli byty odovzdať novým nájomcom.
V dvoch bytovkách je dohromady 44 bytov a 12 garáží. V každom bytovom dome sa nachádzajú moderné jedno-, dvoj- a trojizbové byty a pred bytovkami je aj 76 parkovacích miest. „Posledné nájomné byty v meste boli postavené a dané do užívania v roku 2014 a odvtedy sa neobstaral žiaden. Mesto pritom eviduje veľký, povedal by som až rekordný záujem o nájomné bývanie,“ zdôvodnil ešte na jar zámer primátor.
Financovanie kúpy samospráva zabezpečí prostredníctvom dotácie z rezortu dopravy vo výške zhruba 1,9 milióna eur. Úver zo ŠFRB s nulovým úrokom je na úrovni približne 3,6 milióna eur a zvyšok dofinancuje mesto z vlastných zdrojov. Kúpna cena je pritom 6,55 milióna eur.
Primátor dodal, že v súčasnosti evidujú približne 180 žiadostí o nájomný byt, avšak nie všetky spĺňajú náležité podmienky. Predpokladaná výška nájmu za trojizbový byt vrátane energií by bola približne 450 eur mesačne. Bytovky už skolaudovali a každý byt je čiastočne vybavený. Projekt má podľa primátora potenciál návratnosti, keďže nebytové priestory môžu byť taktiež predmetom nájmu. Verí, že celý proces kúpy vrátane zápisu do katastra nehnuteľností prebehne do konca septembra, aby v októbri, respektíve v novembri mohli byty odovzdať novým nájomcom.