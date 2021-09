Na kúrenie v základnej škole chce Muráň využívať aerotermálnu energiu

Muráň 21. septembra (TASR) – Obec Muráň v okrese Revúca chce zrekonštruovať kúrenie v základnej škole (ZŠ) s materskou školou (MŠ), ako zdroj tepla plánuje využiť aerotermálnu energiu. Ako pre TASR uviedol starosta obce Roman Goldschmidt, na financovanie projektu samospráva požiada o nenávratný finančný príspevok.



V súčasnosti je v ZŠ s MŠ v Muráni kúrenie zabezpečené sústavou štyroch teplovodných plynových kondenzačných kotlov. Školská plynová kotolňa má však podľa starostu najlepšie roky za sebou, využitie obnoviteľných zdrojov energie by navyše prinieslo aj finančnú úsporu. „Ušetrili by sme prostriedky na iné činnosti, ktoré sú potrebné v škole vykonávať,“ dodal Goldschmidt.



V rámci projektu plánuje obec v školských priestoroch na vykurovanie využívať nízkoemisný zdroj tepla v podobe šiestich plynových tepelných čerpadiel umiestnených v exteriéri budovy. Tie by mali priniesť zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky vykurovania i zníženie emisií znečisťujúcich látok.



Samospráva už vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa modernizácie vykurovacieho systému, v najbližšom období podá aj žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia. Predpokladaná hodnota rekonštrukcie prevyšuje sumu 375.000 eur.