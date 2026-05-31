Na Kurinci opravujú náter bazéna s vlnobitím, sezónu otvoria 13. júna
Autor TASR
Rimavská Sobota 31. mája (TASR) - V rekreačnej oblasti Kurinec-Zelená voda v Rimavskej Sobote v tomto období opravujú náter nového bazéna s vlnobitím, z ktorého sa vlani pár týždňov po sprevádzkovaní odlupovala farba. Tohtoročnú letnú sezónu na Kurinci plánujú otvoriť 13. júna. Pre TASR to uviedol primátor mesta Jozef Šimko.
„S prípravami na letnú sezónu sme začali už v apríli. Presunuli sme pracovníkov, ktorí boli na plavárni a na zimnom štadióne, dávajú po zime do poriadku celý areál,“ skonštatoval primátor.
Na Kurinci v týchto dňoch opravujú aj nový bazén s vlnobitím, z ktorého sa vlani pár týždňov po otvorení začala na niektorých miestach odlupovať farba. Práce realizuje firma, ktorá mala výstavbu bazéna na starosti. „Do konca budúceho týždňa to bude v poriadku a napustíme vodu,“ doplnil Šimko.
V rekreačnej oblasti nebudú návštevníkov tento rok čakať žiadne nové atrakcie či služby, meniť sa v porovnaní s vlaňajškom nebude ani výška vstupného. S výstavbou nových bufetov, ktoré chcela samospráva pôvodne sprevádzkovať do tohto leta, plánujú začať na jeseň.
Rekreačná oblasť Kurinec-Zelená voda ponúka návštevníkom možnosť kúpania sa vo vodnej nádrži alebo v bazénoch s geotermálnou vodou. Pre deti je k dispozícii detský bazén či tobogany, vlani v areáli pribudol i nový bazén s vlnobitím. Súčasťou rekreačnej oblasti, ktorú prevádzkujú mestské technické služby, je aj kempingový a športový areál. Rimavskosobotské kúpalisko počas vlaňajšieho leta prilákalo približne 77.600 návštevníkov.
