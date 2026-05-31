Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 31. máj 2026Meniny má Petronela a Petrana
< sekcia Regióny

Na Kurinci opravujú náter bazéna s vlnobitím, sezónu otvoria 13. júna

.
Na snímke sú dva bazény s termálnou vodou v rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená Voda pri Rimavskej Sobote. Foto: TASR - Branislav Caban

Na Kurinci v týchto dňoch opravujú aj nový bazén s vlnobitím, z ktorého sa vlani pár týždňov po otvorení začala na niektorých miestach odlupovať farba.

Autor TASR
Rimavská Sobota 31. mája (TASR) - V rekreačnej oblasti Kurinec-Zelená voda v Rimavskej Sobote v tomto období opravujú náter nového bazéna s vlnobitím, z ktorého sa vlani pár týždňov po sprevádzkovaní odlupovala farba. Tohtoročnú letnú sezónu na Kurinci plánujú otvoriť 13. júna. Pre TASR to uviedol primátor mesta Jozef Šimko.

S prípravami na letnú sezónu sme začali už v apríli. Presunuli sme pracovníkov, ktorí boli na plavárni a na zimnom štadióne, dávajú po zime do poriadku celý areál,“ skonštatoval primátor.

Na Kurinci v týchto dňoch opravujú aj nový bazén s vlnobitím, z ktorého sa vlani pár týždňov po otvorení začala na niektorých miestach odlupovať farba. Práce realizuje firma, ktorá mala výstavbu bazéna na starosti. „Do konca budúceho týždňa to bude v poriadku a napustíme vodu,“ doplnil Šimko.

V rekreačnej oblasti nebudú návštevníkov tento rok čakať žiadne nové atrakcie či služby, meniť sa v porovnaní s vlaňajškom nebude ani výška vstupného. S výstavbou nových bufetov, ktoré chcela samospráva pôvodne sprevádzkovať do tohto leta, plánujú začať na jeseň.

Rekreačná oblasť Kurinec-Zelená voda ponúka návštevníkom možnosť kúpania sa vo vodnej nádrži alebo v bazénoch s geotermálnou vodou. Pre deti je k dispozícii detský bazén či tobogany, vlani v areáli pribudol i nový bazén s vlnobitím. Súčasťou rekreačnej oblasti, ktorú prevádzkujú mestské technické služby, je aj kempingový a športový areál. Rimavskosobotské kúpalisko počas vlaňajšieho leta prilákalo približne 77.600 návštevníkov.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?