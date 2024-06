Na Kysuciach dominoval Smer-SD, 20-percentnú podporu mala Republika

Čadca/Kysucké Nové Mesto 11. júna (TASR) - Takmer vo všetkých mestách a obciach na Kysuciach dominovala vo voľbách do Európskeho parlamentu strana Smer-SD. Jedinou výnimkou bola obec Makov v okrese Čadca, kde získalo najväčšiu podporu Progresívne Slovensko (PS). Vyplýva to z oficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR.



V okrese Kysucké Nové Mesto volilo Smer-SD 3294 voličov, čo predstavuje 33,90 percenta hlasov. Ešte výraznejšiu podporu získal Smer-SD v okrese Čadca, kde ho volilo 7820 ľudí (35,42 percenta). V oboch okresoch skončilo na druhom mieste s takmer 20-percentnou podporou hnutie Republika. V okrese Kysucké Nové Mesto získalo 19,76 percenta hlasov a v okrese Čadca 19,90 percenta hlasov.



V poradí tretie PS bolo úspešnejšie v okrese Kysucké Nové Mesto so ziskom 17,87 percenta hlasov, v Čadčianskom okrese získalo 16,61 percenta hlasov.



V eurovoľbách sa na Kysuciach zúčastnilo 32.531 voličov. Volebná účasť v okrese Čadca dosiahla 31,42 percenta (9942 voličov) a v okrese Kysucké Nové Mesto 37,52 percenta (22.589 voličov).