Na Kysuciach sa tvoria kolóny, tunel P. Chlmec priebežne uzatvárajú

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Žilina 20. apríla (TASR) - Pre viac ako hodinovú kolónu medzi Žilinou a Čadcou je v pondelok podvečer priebežne uzatváraný diaľničný tunel Považský Chlmec. Informovala o tom Zelená vlna STVR.

Tunel je priebežne uzatváraný v smere do Čadce, kolóna sa totiž tiahne z cesty I/11 až na diaľnicu D3. Motoristi sa v tomto smere zdržia hodinu, v opačnom smere z Čadce do Žiliny je zdržanie približne 90-minútové.
