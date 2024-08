Na Kysuciach zaistili cigarety: Nemali platné kontrolné známky

Žilina 28. augusta (TASR) - Žilinskí príslušníci finančnej správy pri kontrole v obchodoch na Kysuciach našli bezdymové tabakové výrobky, ktoré už nie je možné skladovať ani predávať. Označené boli starými kontrolnými známkami. Balenia s neplatnou kontrolnou známkou príslušníci finančnej správy zabezpečili a v najbližšej lehote zlikvidujú. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu Žilina Božena Chríbiková.



Bezdymové tabakové výrobky s kontrolnou známkou, na ktorej je uvedené písmeno F, mohli obchodníci ponúkať zákazníkom na predaj do 31. mája 2024. "Aj napriek tomu, že je už niekoľko mesiacov po tomto dátume, príslušníci finančnej správy v dvoch prevádzkach na Kysuciach našli balenia s neplatnými kolkami. Dokonca sa medzi nimi objavili aj také, ktoré sa mohli predávať do 30. apríla 2023. Tie mali na kontrolnej známke uvedené písmeno E," priblížila hovorkyňa.



Príslušníci finančnej správy predajcom odporúčajú, aby si skontrolovali zásoby v skladových priestoroch aj na prevádzkach. "Mali by tam mať len bezdymové tabakové výrobky označené kolkom obsahujúcim písmeno G. Predajom tabakových výrobkov s neplatnou kontrolnou známkou sa podnikatelia dopúšťajú správneho deliktu, za ktorý im hrozí sankcia," dodala Chríbiková.