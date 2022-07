Na Ladožskej ulici v Košiciach má vzniknúť 50 parkovacích miest

Košice 20. júla (TASR) – K zlepšeniu statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici v košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom by malo prispieť 50 parkovacích miest, vzniknúť by mali na Ladožskej ulici. MČ vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk, vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



V uvedenej lokalite je nedostatok parkovacích plôch. "Nové parkovacie miesta budú v mieste terajšieho detského ihriska v blízkosti už jestvujúcich parkovacích miest," uvádza sa v oznámení s tým, že dopravné napojenie parkoviska bude realizované napojením cez už jestvujúce parkovisko na Jenisejskej ulici.



"Počet novovytvorených parkovacích miest, ktoré budú kolmé, je 50, z toho dve parkovacie miesta pre telesne postihnuté osoby," informuje. Parkovisko by malo byť hotové do konca septembra.



Celková predpokladaná hodnota zákazky je na úrovni približne 82.500 eur bez DPH. Ponuky možno predkladať do 27. júla.