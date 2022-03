Na lamačskej stanici vznikne pamätník pripomínajúci obete holokaustu

Bratislava 27. marca (TASR) – Pamätník pod názvom Moja vina bude v priestoroch Železničnej stanice Bratislava-Lamač pripomínať obete holokaustu a transporty slovenských Židov počas vojnového slovenského štátu. V nedeľu uplynulo presne 80 rokov od prvého transportu, ktorý vypravili z lamačskej stanice.



Do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau viezol vlak vyše 700 dievčat a žien židovského pôvodu, ktoré boli predtým internované v koncentračnom stredisku v areáli bývalej továrne na bratislavskej Patrónke. Z tohto strediska vypravili transportmi odchádzajúcimi z Lamača počas deportácií takmer 8000 ľudí.



"Je dôležité, aby táto tragická jazva na duši nášho mesta, na duši Lamača ako vtedajšej samostatnej obce, bola nezmazateľná a nezmazaná. Pamätníkom si uctíme všetky obete, ktoré prešli touto stanicou, a všetky obete, ktoré doplatili na zlo, ktoré dominovalo vtedajšiemu obdobiu," uviedol v súvislosti s pripravovaným pamätníkom starosta Lamača Lukáš Baňacký.



Dielo s rozmermi 5 x 5 metrov a päťmetrovou výškou vypracovali pedagógovia a študenti Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru. "Pamätník bude v kovovom prevedení. 'Hrdzavejúce' vonkajšie oplášťovanie bude evokovať obraz surovosti, vnútorné časti zas budú presklené ako metafora čistoty a nevinnosti. V diele sa budú spájať dve veci – nevinnosť obetí a vina nás ostatných," priblížili autori.



Pamätník bude dominantou vonkajších priestorov železničnej stanice. Na mieste by mal vzniknúť aj malý parčík. Pamätník obetiam holokaustu vznikne aj v areáli bývalej továrne na Patrónke.



Transporty obyvateľov židovského pôvodu do vyhladzovacích táborov si v piatok (25. 3.), v deň 80. výročia vôbec prvého takéhoto transportu z Popradu, pripomenuli na viacerých miestach Slovenska. Počas dvoch etáp transportov deportovali zo Slovenska do vyhladzovacích táborov vyše 70.000 Židov.