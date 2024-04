ZDRŽÍTE SA: Na Lanfranconi smerom do tunela Sitina stratíte pol hodinu

Bratislava 12. apríla (TASR) - Na bratislavskej diaľnici D2 smerom z Petržalky po Moste Lanfranconi do tunela Sitina sa zdržia vodiči viac ako polhodinu. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) priebežne uzatvára tunel z Mlynskej doliny do Lamača. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



So zdržaním treba počítať aj pre nehodu, ktorá sa stala na bratislavskej diaľnici D1 pri výjazde na letisko v smere na Senec. Dve autá tam blokujú ľavý jazdný pruh.



Okolo 15 až 20 minút "stratia" vodiči na Račianskej ulici smerom z centra mesta, dôvodom sú cestári. Približne 20 minút si postoja aj na výjazde z Bratislavy do Bernolákova po starej seneckej ceste.